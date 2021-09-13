В пункте проверки на Covid-19 взорвалась бомба, есть погибшие

В Мьянме в районе Мандалая в одном из пунктов проверки на коронавирус взорвалась бомба.
Погибли два человека. По меньшей мере четыре человека пострадали, их госпитализировали в военный госпиталь, сообщает Big News Network.
В результате взрыва пострадали двое гражданских лиц, двое сотрудников пожарной службы и несколько силовиков. Среди погибших есть сотрудник службы безопасности.
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Подробности инцидента выясняет полиция.
5 сентября в поселке Гребенки Белоцерковского района Киевской области произошел паровой взрыв. Среди пострадавших пять человек. Двух госпитализировали в столичную больницу.
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