В противовес китайскому: Байден предлагает создать инфраструктурный проект

Президент США Джо Байден предложил демократическим странам создать собственный инфраструктурный проект в противовес китайскому. ФОТО: Reuters

Президент США Джо Байден предложил демократическим странам создать собственный инфраструктурный проект в противовес китайскому "Один пояс, один путь". Сообщает Reuters.

Это один из вопросов, который 26 марта обсуждал Байден с премьером Великобритании Борисом Джонсоном во время телефонного разговора.

"Я предложил, что мы должны иметь похожую инициативу, которая поступила от демократических государств и помогала развиваться общинам по всему миру, которые действительно нуждаются в помощи", - сказал Байден в комментарии СМИ.

"Один пояс, один путь" - крупный инфраструктурный проект Китая запущен в 2013 году. Его стоимость составляет триллионы долларов. Предусматривает развитие инфраструктуры в ряде стран от Восточной Азии в Европу. Считается, что этот проект существенно расширит экономическое и политическое влияние КНР, вызывает обеспокоенность в США и некоторых других странах.

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За день до телефонного разговора с Борисом Джонсоном Байден сказал, что предотвратит том, чтобы Китай обогнал США и стал самой мощной державой мира, обещая для этого значительные инвестиции.

На следующей неделе президент США должен обнародовать детали проекта, который предусматривает совершенствование инфраструктуры в США, а также инвестиции в передовые технологии.

Уже более 100 стран подписали контракты с Китаем в рамках проекта "Один пояс, один путь" - на построение аэропортов, железных дорог, скоростных магистралей. В конце 2020 Пекин заявил, приблизительно на 20% из этих мелких проектов серьезно повлияла эпидемия коронавируса. Однако некоторые страны-участницы раскритиковали их как слишком дорогие и не очень нужные, поэтому планы сужена.