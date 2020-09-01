В протестах виноваты айфоны и телефоны - Лукашенко

Лукашенко обвинил айфоны в протестах. Фото: БелТа

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко обвинил виртуальную реальность в протестах. Об этом он сказал журналистам во время поездки в Барановичского профессионально-технического колледжа.

"Не все в жизни так видится, как мы в виртуальном мире это проживаем. Открыли айфоны, телефоны и все время в них смотрим. Создается иллюзия какой-то другой жизни. Вот часть наших людей попала в этот иллюзорный мир", - сказал Лукашенко.

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Он считает, что именно так некоторые СМИ освещают события в стране.

Латвия, Литва и Эстония объявили лицо, выполняющее обязанности президента Беларуси, Александр Лукашенко и еще 29 граждан страны персонами нон-грата.