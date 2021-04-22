В пропавшей подводной лодке осталось кислорода на 72 ч.

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 63
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 99
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
Просмотров: 189
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Просмотров: 198
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 459
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 603
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 864
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 216
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 405
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2394
Фото
Все фото
4
4
5
6
3
Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира
Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Мужчину с 7-летней дочерью расстреляли в автомобиле возле McDonald&#039;s
Мужчину с 7-летней дочерью расстреляли в автомобиле возле McDonald's
Видео
Все видео
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
Посольство России в Праге облили кетчупом
Посольство России в Праге облили кетчупом
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Интервью
1/5
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Просмотров: 198
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 459
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 405
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 693
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13122
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 апреля 2021
Просмотров: 9
Чужа картопля
Садіння картоплі нагадує багатосерійну епопею. Спочатку треба вибрати погожий день. Скільки себе пам'ятаю, по приїзді обов'язково починається дощ. ...
четверг, 22 апреля 2021 15:21

В пропавшей подводной лодке осталось кислорода на 72 ч.

  Комментировать
В пропавшей подводной лодке осталось кислорода на 72 ч.
Место, где исчез подводная лодка / Google Earth

У Индонезии осталось около 72 ч., чтобы спасти 53 члена экипажа пропавшей подводной лодки, прежде чем у них закончится кислород, заявили в ВМС страны.

Подводная лодка KRI Nanggala-402 исчезла примерно в 100 км от берегов острова Бали рано утром в среду. К ее поискам привлечены шесть боевых кораблей, вертолет и 400 человек. Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исчезла подводная лодка с 53 людьми на борту

Сингапур и Малайзия отправили свои корабли на поиски, а США, Австралия, Франция и Германия предложили помощь.

Индонезийская подводная лодка немецкого производства проводила учения. После того как лодке позволили погружаться на большие глубины, контакт с ней был потерян.

"Мы знаем этот район, но он достаточно глубокий", - сказал первый адмирал ВМС Индонезии Юлиус Виджойоно.

Между тем, разлив нефти, обнаруженный рядом с местом погружения подводной лодки, может указывать на повреждение топливного бака или быть сигналом от экипажа, заявили военно-морские силы страны.

Пропавшее судно - одна из пяти подводных лодок Индонезии. Она изготовлена в конце 1970-х. Два года лодку ремонтировали в Южной Корее. Ремонт закончился в 2012 году. Представитель ВМС сообщил, что в этом инциденте Индонезия впервые потеряла одну из своих подводных лодок.

В 2017 году в южной части Атлантического океана пропал без вести военная подводная лодка Аргентины с 44 членами экипажа на борту. Обломки нашли годом позже. Официальные лица заявили тогда, что лодка взорвалась.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В пропавшей подводной лодке осталось кислорода на 72 ч.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

Мужчинам запретили обольщать женщин: приняли закон

Взрыв газа разрушил 20 кварталов и убил более 200 человек

В результате железнодорожной катастрофы погибли и пострадали до 3000 человек

Самое читаемое
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 13482
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 8937
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 6408
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4267
Украинская модель ошеломила подтянутым телом в воздухе
Украинская модель ошеломила подтянутым телом в воздухе
10
 Просмотров: 4167
Мир
Туристы погибли при извержении вулкана
Туристы погибли при извержении вулкана Просмотров: 9
Каждый день в Европе исчезает 17 детей мигрантов
Каждый день в Европе исчезает 17 детей мигрантов Просмотров: 54
Задушил, расчленил и съел собственную мать: каннибал предстал перед судом
Задушил, расчленил и съел собственную мать: каннибал предстал перед судом Просмотров: 207
ЕС отказался от закупки 100 млн доз вакцины AstraZeneca
ЕС отказался от закупки 100 млн доз вакцины AstraZeneca Просмотров: 153
Дети наелись наркотиков, приняв их за сладости
Дети наелись наркотиков, приняв их за сладости Просмотров: 216
Больше всего комментируют
7
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
5
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
4
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
3
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
2
От Зеленского не стоит ждать подвигов
Голосов: 324
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть