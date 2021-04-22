В пропавшей подводной лодке осталось кислорода на 72 ч.

Место, где исчез подводная лодка / Google Earth

У Индонезии осталось около 72 ч., чтобы спасти 53 члена экипажа пропавшей подводной лодки, прежде чем у них закончится кислород, заявили в ВМС страны.

Подводная лодка KRI Nanggala-402 исчезла примерно в 100 км от берегов острова Бали рано утром в среду. К ее поискам привлечены шесть боевых кораблей, вертолет и 400 человек. Об этом пишет ВВС.

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Сингапур и Малайзия отправили свои корабли на поиски, а США, Австралия, Франция и Германия предложили помощь.

Индонезийская подводная лодка немецкого производства проводила учения. После того как лодке позволили погружаться на большие глубины, контакт с ней был потерян.

"Мы знаем этот район, но он достаточно глубокий", - сказал первый адмирал ВМС Индонезии Юлиус Виджойоно.

Между тем, разлив нефти, обнаруженный рядом с местом погружения подводной лодки, может указывать на повреждение топливного бака или быть сигналом от экипажа, заявили военно-морские силы страны.

Пропавшее судно - одна из пяти подводных лодок Индонезии. Она изготовлена в конце 1970-х. Два года лодку ремонтировали в Южной Корее. Ремонт закончился в 2012 году. Представитель ВМС сообщил, что в этом инциденте Индонезия впервые потеряла одну из своих подводных лодок.

В 2017 году в южной части Атлантического океана пропал без вести военная подводная лодка Аргентины с 44 членами экипажа на борту. Обломки нашли годом позже. Официальные лица заявили тогда, что лодка взорвалась.