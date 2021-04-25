В Праге арестовали трех террористов Л/ДНР

Пржемысл Иван Гадрава в сопровождении силовиков прибывает на слушание / Novinky

Суд в Праге под стражу трех обвиняемых, которые, по версии следствия, участвовали в боевых действиях на востоке Украины.

Суд арестовал руководителя "Объединение чехословацких солдат в резерве мира" Ивана Кратохвила, члена этого объединения Милоша Уржецького и православного священника Пржемысла Ивана Гадраву, которые воевали на стороне русских наемников. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

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Прокурор Высшей прокуратуры Праги Мартин Бели пояснил, что такая мера пресечения нужен, потому что обвиняемые могут попытаться убежать или повлиять на свидетелей, которые еще не выступили в суде.

Все трое обвиняются в терроризме, участии в террористической группе, финансировании терроризма и поддержке и пропаганде терроризма. Также с ними обвинена одно юридическое лицо.

Организация "Объединение чехословацких солдат в резерве мира" собирала деньги для поездок людей в зону боевых действий и может быть непосредственно связана с российскими спецслужбами. Она регулярно устраивала военные учения с использованием разрешенной законом оружия и его копий, проводила военные дни для чешских школьников. Члены организации резко негативно настроены против НАТО.

Пржемысл Гадрава, 56 лет - священник с явной пророссийской ориентацией, которому было поручено духовное управление обществом при церкви святого Вацлава в Литомержице.

Постановление суда не окончательная. Обвиняемые могут его обжаловать. Адвокаты решение пока не комментируют.