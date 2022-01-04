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вторник, 04 января 2022 15:58

В пожаре сгорела нижняя палата парламента ЮАР
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Пожарным командам пришлось вызвать подкрепление для тушения пожара
Фото: Reuters
Пожарным командам пришлось вызвать подкрепление для тушения пожара
Пожарным командам пришлось вызвать подкрепление для тушения пожара
Пожарным командам пришлось вызвать подкрепление для тушения пожара
Пожарным командам пришлось вызвать подкрепление для тушения пожара

Произошел пожар в парламенте Южно-Африканской республики в Кейптауне. Его локализовали только на второй день, в понедельник, 3 января, после двух возгораний.

Пожар впервые вспыхнул в воскресенье и полностью разрушил Национальное собрание - нижнюю палату. Об этом сообщает ВВС.

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Сильный ветер заставил тлеющее дерево на крыше снова загореться в понедельник, прежде чем пожарные потушили огонь.

Полиция арестовала подозреваемого, который позже должен предстать перед судом по обвинению в поджоге, взломе и краже. О жертвах не сообщается. Пожарники предупредили, что возможны новые вспышки из-за ковров и деревянных полов в здании.

Пожар привел к полному сгоранию нижней палаты Национального собрания. Другие части парламентского комплекса, части которых датируются 1884 годом, также сильно пострадали. Сейчас парламент не заседает из-за праздников, и никто не пострадал.

В здании хранились тысячи сокровищ, включая исторические книги, фото и важные произведения искусства, которые, по словам официальных лиц, были спасены.

Мэр Кейптауна сказал, что зал городского совета будет доступен в качестве альтернативного места для заседаний парламента.

За последние сутки года, 31 декабря, в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе, на которых погибли 12 граждан и травмированы еще 4 человека.

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