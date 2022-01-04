В пожаре сгорела нижняя палата парламента ЮАР

Фото: Reuters

Произошел пожар в парламенте Южно-Африканской республики в Кейптауне. Его локализовали только на второй день, в понедельник, 3 января, после двух возгораний.

Пожар впервые вспыхнул в воскресенье и полностью разрушил Национальное собрание - нижнюю палату. Об этом сообщает ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области в результате пожара погибли два человека

Сильный ветер заставил тлеющее дерево на крыше снова загореться в понедельник, прежде чем пожарные потушили огонь.

Полиция арестовала подозреваемого, который позже должен предстать перед судом по обвинению в поджоге, взломе и краже. О жертвах не сообщается. Пожарники предупредили, что возможны новые вспышки из-за ковров и деревянных полов в здании.

Пожар привел к полному сгоранию нижней палаты Национального собрания. Другие части парламентского комплекса, части которых датируются 1884 годом, также сильно пострадали. Сейчас парламент не заседает из-за праздников, и никто не пострадал.

В здании хранились тысячи сокровищ, включая исторические книги, фото и важные произведения искусства, которые, по словам официальных лиц, были спасены.

Мэр Кейптауна сказал, что зал городского совета будет доступен в качестве альтернативного места для заседаний парламента.

За последние сутки года, 31 декабря, в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе, на которых погибли 12 граждан и травмированы еще 4 человека.