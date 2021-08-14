В посольстве США в Кабуле уничтожают документы

Из столицы Афганистана Кабула американские военные эвакуировали большинство дипломатов.

Посольство США приказало персоналу уничтожить секретные документы и информацию на компьютерах, сообщает Национальное общественное радио США.

Американские войска вернулись помочь вывести американских чиновников. В страну зашли два батальона морской пехоты и один армейский батальон. Они будут базироваться в кабульском аэропорту. Будут обеспечивать безопасность воздушного транспорта американских дипломатов.

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Большинство дипломатов эвакуировали. Часть останется работать в посольстве.

Пентагон перебросит в Афганистан дополнительные силы для организации эвакуации сотрудников посольства США. В Государственном департаменте США сообщили о планах сократить дипломатический штат в Кабуле в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. О полной эвакуации речь не идет. Афганистан покинут сотрудники, которые могут работать удаленно, а также те, чье присутствие не является обязательным для исполнения "основных функций" посольства.