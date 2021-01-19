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вторник, 19 января 2021 02:17

В последний день президентства. Трамп отменит ограничения для туристов из Европы

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В последний день президентства. Трамп отменит ограничения для туристов из Европы
Трамп отменит запрет на путешествия. Фото: Reuters

Дональд Трамп отменил ограничения для туристов из Европы и Бразилии, которые были введены из-за эпидемии коронавируса.

Ограничения будут сняты 26 января спустя почти неделю после инаугурации демократа Джо Байдена, сообщает CNN.

Новоизбранный президент США Джо Байден пообещал справиться с пандемией лучше. Он хочет обуздать вирус и сделать 100 миллионов прививок американцам в течение первых 100 дней своего пребывания в должности.

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Сейчас США находятся на первом месте по количеству зараженных. 18 января в США число случаев коронавируса превысило 24 миллиона, почти 400 000 из них - летальные.

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