 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 468
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1431
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1071
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 477
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1521
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1674
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Фото
Все фото
5
7
10
10
4
В порту Бейрута начался масштабный пожар
В порту Бейрута начался масштабный пожар
Ад в Калифорнии: фоторепортаж Reuters
Ад в Калифорнии: фоторепортаж Reuters
Марсианские пейзажи - показали последствия лесных пожаров в США
Марсианские пейзажи - показали последствия лесных пожаров в США
Белорусы протестуют уже месяц
Белорусы протестуют уже месяц
Neuralink представила робота для вживления микрочипов в мозг
Neuralink представила робота для вживления микрочипов в мозг
Видео
Все видео
Беларусь вспомнили в песне группы Gorillaz
Беларусь вспомнили в песне группы Gorillaz
Лукашенко рассказал, как Путин просил поддержать Зеленского
Лукашенко рассказал, как Путин просил поддержать Зеленского
Сбили истребитель российского производства
Сбили истребитель российского производства
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
В Минске на мирной акции солидарности задержали студентов
В Минске на мирной акции солидарности задержали студентов
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2214
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 657
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9972
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 144
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
09 сентября 2020
Просмотров: 486
Однофамілиці
Перевіряли, скільки в соцмережах людей з іменем і прізвищем, як у вас? У Facebook знаходжу п'ятеро дівчат — мої тезки й однофамілиці. Одна Анна ...
четверг, 10 сентября 2020 15:38

В порту Бейрута начался масштабный пожар
5

  Комментировать

Через месяц после разрушительного взрыва в порту Бейрута вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Пожар возник на складе, где хранили масло и шины. Причины возгорания выясняются.

Уже опубликован ряд видео с места пожара, на которых видно, как густые клубы дыма и пламени поднимаются от руин в ливанского порта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Через месяц после взрыва пес почувствовал под завалами признаки жизни

Через месяц после мощного взрыва в порту Бейрута вспыхнул сильный пожар.
Фото: Reuters
Через месяц после мощного взрыва в порту Бейрута вспыхнул сильный пожар.
Через месяц после мощного взрыва в порту Бейрута вспыхнул сильный пожар.
Через месяц после мощного взрыва в порту Бейрута вспыхнул сильный пожар.
Через месяц после мощного взрыва в порту Бейрута вспыхнул сильный пожар.

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Жертвами стали 220 человек (из них 1 гражданин Украины), около 6 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Вещество конфисковали в 2014 году с судна российского бизнесмена и хранили на складе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В порту Бейрута начался масштабный пожар». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

На похороны пришел миллион человек

Самое читаемое
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
10
 Просмотров: 15408
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
5
 Просмотров: 11862
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
5
 Просмотров: 9999
Тренды ушли в прошлое: чего не советуют носить этой осенью
Тренды ушли в прошлое: чего не советуют носить этой осенью Просмотров: 7110
&quot;На вампира похожа&quot; - Наталью Могилевскую раскритиковали в сети
"На вампира похожа" - Наталью Могилевскую раскритиковали в сети
7
 Просмотров: 6903
Мир
Серийный убийца 700 часов рассказывал о преступлениях
Серийный убийца 700 часов рассказывал о преступлениях Просмотров: 90
"Не входи, позвони в полицию", - человек покончил с собой на самоизоляции
"Не входи, позвони в полицию", - человек покончил с собой на самоизоляции Просмотров: 90
Беларусь вспомнили в песне группы Gorillaz
Беларусь вспомнили в песне группы Gorillaz
 Просмотров: 27
В стране самое меньшое количество новых больных за время пандемии
В стране самое меньшое количество новых больных за время пандемии Просмотров: 135
Лукашенко заявил, что не отдаст власть оппозиции
Лукашенко заявил, что не отдаст власть оппозиции Просмотров: 279
Больше всего комментируют
4
Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией
4
Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР
3
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
2
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
1
Вынесли все: дерзкое ограбление квартиры попало на видео
Голосов: 5195
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua