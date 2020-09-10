В порту Бейрута начался масштабный пожар

Через месяц после разрушительного взрыва в порту Бейрута вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Пожар возник на складе, где хранили масло и шины. Причины возгорания выясняются.

Уже опубликован ряд видео с места пожара, на которых видно, как густые клубы дыма и пламени поднимаются от руин в ливанского порта.

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Фото: Reuters

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Жертвами стали 220 человек (из них 1 гражданин Украины), около 6 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Вещество конфисковали в 2014 году с судна российского бизнесмена и хранили на складе.