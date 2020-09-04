Через месяц после взрыва пес почувствовал под завалами признаки жизни

Эксперты проанализировали место в районе Геммайзе ливанской столицы с помощью техники и обнаружили тела под завалами - вероятно, ребенка и взрослого. Фото: twitter.com/siobhan_ogrady

Через месяц после взрыва в Бейруте пес-спасатель почувствовал под завалами признаки жизни. Спецоборудование также показало, что у одного человека до сих пор есть пульс - 18 ударов в минуту.

О пятилетнем псе из Чили по имени Флеш, который уже длительное время помогает бейрутским спасателям, написали в The Washington Post.

Эксперты проанализировали место в районе Геммайзе ливанской столицы при помощи техники и обнаружили тела под завалами - вероятно, ребенка и взрослого. Сейчас там начали активные спасательные работы.

"Мы не уверены, что они живы. Один из них точно умер... Мы даже не уверены, есть ли там тела. Иногда оборудование фиксирует что-то, а внутри пусто", - предостерег волонтер Эдвард Битар.

Шансы найти живого человека спустя месяц после взрыва ничтожно малы. Тем более, что последние несколько недель в Ливане стояла жара.

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Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Жертвами стали 220 человек (из них 1 гражданин Украины), около 6 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Вещество конфисковали в 2014 году с судна российского бизнесмена и хранили на складе.