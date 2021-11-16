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вторник, 16 ноября 2021 06:29

В Польше задержали украинца, разрисовавшего памятник в сине-желтый цвет

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В Польше задержали украинца, разрисовавшего памятник в сине-желтый цвет
Памятник четырем легионерам в Кракове разрисовали в желто-синие цвета. Его удалось отмыть. Фото: Agencja Wyborcza​

В Польше полиция задержала мужчину, которого подозревают в надругательстве над памятником Юзефу Пилсудскому и легионерам в Кракове.

Задержанным оказался гражданин Украины, пишет RMF24.

Отмечается, что два человека приехали в Краков за день до акта вандализма. Ночью они разукрасили памятники и сразу уехали из города. Второй злоумышленник находится в розыске. По всей вероятности, он уже покинул Польшу.

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Украинцу с сообщником "поручили" совершить акт вандализма в отношении памятника Пилсудскому именно перед Днем независимости Польши 11 ноября, рассказал задержанный.

"В этом деле могло идти речь о попытке поссорить поляков с украинцами", - сообщили в полиции.

Инцидент произошел в ночь на 6 ноября. Вандалы разукрасили памятник четырем легионерам в цвета украинского флага. На цоколь памятника Пилсудскому нанесли белой краской знак националистов. На памятнике легионерам также прикрепили плакат на украинском языке "Польша не тільки для панів". Злоумышленники оставили на месте баллончики с краской и аэрозолем. Правоохранители обратили внимание на то, что цвет украинского флага нанесли наоборот, а на плакате слово "Польша" написано по-русски - с буквой "ш".

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