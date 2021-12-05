В Польше задержали двух украинцев за помощь нелегалам пересечь границу

Польские пограничники патрулируют границу / Польская пограничная служба

В субботу, 4 декабря, польские пограничники зафиксировали 43 попытки нелегальных мигрантов пересечь границу.

Об этом сообщила польская пограничная служба в Twitter.

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"В субботу, 4 декабря, на границе Польши и Беларуси зафиксировали 43 попытки нелегального пересечения границы. Пограничная служба вынесла семь постановлений о выдворении с территории Польши. При содействии нелегальной миграции задержаны двое граждан Украины. На отрезке границы возле Дубичей Церковных группа из 30 человек штурмовала границу", — говорится в сообщении.

Территорию Польши 1 декабря обстреляли из пневматического оружия из Беларуси – стреляли в фонари вдоль линии границы.