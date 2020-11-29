В Польше в ужасной аварии погиб украинец

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В Польше произошло тройное ДТП с участием микроавтобусов.

В результате инцидента погиб 60-летний гражданин Украины, который был за рулем одного из них. Об этом сообщает пресс служба местной полиции.

"По предварительным выводам полицейских, которые работают на месте происшествия, 29-летний водитель автобуса Fiat выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes, за рулем которого находился 60-летний гражданин Украины. 23-летний гражданин Украины, который также руководил микроавтобусом Mercedes въехал в бус, который стоял впереди", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 60-летнего водителя доставили в больницу с серьезными травмами.

"Мужчина скончался в результате полученных травм. 29-летний водитель Fiat также оказался в больнице. Как установили полицейские, и он, и 23-летний мужчина были трезвыми. Сейчас точные обстоятельства и причины аварии устанавливаются", - говорится в сообщении.

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине 35-летний водитель Subaru Legacy врезался в дерево и перевернулся на крышу. Погибли пассажирки иномарки 42 и 35 лет. Водитель и еще одна 37-летняя пассажирка - в больнице. Авария произошла 27 ноября около 22.10 по ул. Леси Украинский.