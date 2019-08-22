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четверг, 22 августа 2019 00:52

В Польше унизили работников из Украины: разгорелся скандал

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В Польше унизили работников из Украины: разгорелся скандал
В Польше унизили украинских работников. Фото: РБК

Ресторан в польском городе Гдыня попал в скандал из-за размещенного объявления о поиске рабочих, в котором заявлялось, что "украинцев и им подобных" на работу не берут.

В объявлении говорилось, что заведение ищет поваров, но "zero Ukraińców czy innych podobnych" ("ноль украинцев или других подобных"), сообщает ТСН.

Ситуацией заинтересовался польский центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения. Его представитель Конрад Дульковский анонсировал обращение в прокуратуру по поводу преступления – публичного разжигания ненависти на национальной почве. Также рестораном может заинтересоваться польская инспекция труда.

Представитель собственника ресторана обнародовал заявление, из которого следует, что скандальное объявление является проявлением необдуманного решения только одного человека и было раскритиковано справедливо.

"Мы убеждены, что автор объявления также обнародует соответствующие извинения", - заявил юрист и добавил, что ситуация вызвала волну ненависти, направленной против сотрудников и владельцев ресторана, включительно с угрозами сжечь заведение.

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В глазах польских работодателей украинцы стоят на более низшей ступени, чем поляки. Часто им предлагают меньшую оплату труда. Польские работодатели считают, что украинским трудовым мигрантам, которые не имеют денег, некуда деваться. Поэтому с ними заключают так называемые "мусорные" соглашения, которые не имеют описания прав работника-мигранта.

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