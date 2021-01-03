В Польше сгорел 30-летний украинец

В польском городе Вроцлаве во время пожара погиб 30-летний украинец.
Пожар произошел на четвертом этаже жилого дома. Об этом сообщает радио ZET.
"По прибытии на место происшествия полицейские и спасатели обнаружили тело 30-летнего мужчины. Никто больше не пострадал. Потребности в эвакуации других жителей дома не было", - рассказал представитель городской полиции Дариуш Райский.
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По данным пожарных, возгорание могло повлечь оставленная на ночь зажженная свеча.
Причины пожара будет устанавливать следствие.
На Киевщине из-за пожара в пятиэтажке сгорела 47-летняя женщина. Пожар произошел в поселке Калита Броварского района.
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