В Польше сгорел 30-летний украинец

В Польше во время пожара погиб гражданин Украины. Фото: Reuters

В польском городе Вроцлаве во время пожара погиб 30-летний украинец.

Пожар произошел на четвертом этаже жилого дома. Об этом сообщает радио ZET.

"По прибытии на место происшествия полицейские и спасатели обнаружили тело 30-летнего мужчины. Никто больше не пострадал. Потребности в эвакуации других жителей дома не было", - рассказал представитель городской полиции Дариуш Райский.

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По данным пожарных, возгорание могло повлечь оставленная ​​на ночь зажженная свеча.

Причины пожара будет устанавливать следствие.

На Киевщине из-за пожара в пятиэтажке сгорела 47-летняя женщина. Пожар произошел в поселке Калита Броварского района.