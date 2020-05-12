В Польше резко увеличилось количество инфицированных Covid-19

В Польше подтверждено 16921 случай заражения коронавирусом. Фото: REUTERS

В Польше зафиксировали 595 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 28 человек. Такие данные по состоянию на 12 мая.

Это самый высокий показатель инфицирования в Польше за сутки от начала взрыва пандемии Covid-19, сообщает Укринформ.

"Рост связано с проведением в Силезском воеводстве (юг страны) общих тестов среди шахтеров и их семей. До вчера было проведено 12 000 тестов, а сегодня еще 3000 среди семей горняков", - заявил пресс-секретарь главы Минздрава Польши Войцех Андрусевич.

На следующей неделе проведут повторное тестирование у лиц, у которых первый раз тесты были отрицательными.

Андрусевич сообщил, что во вторник в Силезском воеводстве коронавирус обнаружен у 238-ми шахтеров и 50-ти членов их семей.

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В общем, на сегодня в Польше подтверждено 16921 случай заражения коронавирусом, умерли 839 человек, а 6131 человек вылечилась.

По состоянию на утро 11 мая от коронавируса в мире умерли 286 330 человек. Выздоровели 1 455 862 человека. Всего в мире 4 177 504 инфицированных.