В Польше приняли закон о помощи беженцам из Украины - подробности

Около 1 млн украинцев уже выехали в Польшу с начала войны в Украине. Фото: Укрзализныця

Польский Сейм одобрил закон о помощи украинским беженцам. Они могут пользоваться государственными услугами.

Закон будет регулировать вопросы законности пребывания украинских беженцев в Польше, а также их социальной поддержки, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Украинцы после подтверждения личности получат налоговый номер PESEL. Их пребывание в Польше может занять 18 месяцев с продлением на аналогичный срок.

Также беженцы имеют право пользоваться государственными услугами, здравоохранением и отдавать детей в польские школы. В случае трудоустройства они смогут претендовать на социальные программы, в том числе 500 плюс.

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Поляки, которые принимают семьи из Украины, получат от местной власти поддержку – 40 злотых в день в течение двух месяцев, то есть около 1200 злотых в месяц. Для компенсации этих затрат будет создан резерв специального назначения для поддержки органов местного самоуправления.

За соответствующий закон проголосовали 439 депутатов, против – 12, среди которых в основном представители ультраправой партии "Конфедерация".

ЕС выделил €500 млн в помощь украинским беженцам. Также они могут получить вид на жительство на территории стран Европейского Союза сроком на минимум год.