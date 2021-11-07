В Польше после смерти беременной массово протестуют против запрета абортов

В субботу, 6 ноября, тысячи людей вышли на улицы около 70 польских городов в память о беременной Изабелле, умершей от септического шока в больнице города Пщина, что на юге Польши.

Самая массовая акция состоялась в Варшаве. Там десятки тысяч людей с фотографиями умершей скандировали: "Ни одной больше" и требовали от власти смягчить законодательство, касающееся сферы абортов. Об этом сообщает DW.

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По словам адвоката семьи умершей Йоланты Будзовской, именно строгие ограничения по поводу абортов в Польше стали причиной смерти Изабеллы.

30-летняя Изабелла попала в больницу на 22-й неделе беременности после преждевременного ухода околоплодных вод в конце сентября. По словам Будзовской, "врачи ждали смерти плода" вместо экстренного прерывания беременности, что могло спасти жизнь женщины.

"Плод мертв, пациентка мертва, септический шок", - сообщила адвокат в Twitter.

Изабелла стала первой жертвой почти полного запрета абортов в стране. У умершей остались 9-летний ребенок и муж.

После смерти женщины в больнице были отстранены два врача, а прокуратура города начала расследование. Польские власти отвергают обвинения в смерти женщины из-за законодательных ограничений в отношении абортов.

В январе 2021 года вступил в силу почти полный запрет на аборты в Польше. Согласно решению Конституционного суда, прерывание беременности из-за патологии плода является незаконным. Аборт возможен только в случае изнасилования или инцеста или при опасности для жизни или здоровья матери. Жесткие ограничения абортов поддерживают руководство правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) и католическая церковь Польши. Почти полный запрет абортов вызвал массовые уличные протесты по всей стране. Каждый год в Польше делают до 2000 легальных абортов. Однако, по оценкам организаций защиты прав женщин, около 200 тысяч польских женщин ежегодно совершают незаконные аборты или едут делать эту операцию в другие страны. Правозащитники опасаются, что это количество и дальше будет расти из-за усиления законодательства.