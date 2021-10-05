В Польше погиб 7-летний украинец во время семейной резни

В Польше во время семейной ссоры погиб ребенок из Украины. Фото: pixabay.com

В польском городе Тарнув во время семейной ссоры смертельно ранили ножом 7-летнего гражданина Украины. Трагедия произошла во вторник утром.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Тарнова Павел Климек, пишет "Укринформ".

"В семейной ссоре участвовали 27-летний мужчина и 28-летняя женщина - граждане Украины. С ними в квартире, которую они снимали, был ребенок. Все получили ножевые ранения", - рассказал Климек.

Спасти ребенка врачам не удалось. Мальчик получил несовместимые с жизнью колотые и резаные ранения. Раненые мужчина и женщина находятся в больнице. Полицейские ожидают разрешение врачей для допроса госпитализированных.

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Все указывает на то, что супруги являются супругами, поскольку имеют одинаковую фамилию. Полиция уточняет, был ли погибший мальчик их сыном, отметил Климек.

Квартиру, в которой произошла трагедия, украинцы снимали несколько месяцев. В Польше живут несколько лет.

Ссора началась внутри квартиры. Мужчина с ножевыми ранениями лежал возле дома. Раненая жена убежала к соседям.

Следствие продолжается.

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