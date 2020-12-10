В Польше планируют провести вакцинацию от Covid-19 уже в январе

Вакцинацию планируют начать уже в январе. Фото: Украинская правда

Польша должна получить первые вакцины против коронавируса уже в январе.

Тогда же и начнется вакцинация населения, заявил вице-министр здравоохранения Вальдемар Краско, пишет "Польское радио".

Дата получения вакцин будет зависеть от даты их утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам и от поставок производителей.

"Конечно тогда мы хотим вакцинировать группу наибольшего риска. На так называемом нулевом этапе надо вакцинировать прежде всего медицинский персонал", - сказал Краско.

Одними из первых вакцинируют также старшее население. Вакцины будут доступны в поликлиниках, больницах и мобильных пунктах вакцинации.

"Все процедуры, которые нужно соблюдать во время производства вакцин с точки зрения их эффективности, безопасности и качества, были сохранены. Все три клинические этапы испытаний вакцины были также пройдены. Эти вакцины прошли такую же процедуру, как и прививки от гриппа", - добавил Краско.

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Напомним, Канада стала третьей страной в мире, которая одобрила вакцину от коронавируса.