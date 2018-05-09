В Польше открыли дело против Газпрома

Польша требует не нарушать ее законы во время строительства газопровода в Германию. Фото EPA

Польское Управление по вопросам защиты конкуренции и потребителей открывает производство против Газпрома и пяти международных компаний, ответственных за финансирование газопровода Nord Stream 2.

"Глава Управления пояснил, что два года назад компании хотели создать консорциум, чтобы профинансировать строительство российской газомагістралі. Тогда UOKiK не дал согласия на это, поскольку создание консорциума усилило бы компанию, которая уже тогда имела доминирующую позицию на рынке", - говорится в сообщении Польского Радио.

Как отмечается, председатель UOKiK считает, что деятельность неофициального консорциума нарушает законодательство. Нєхцял добавил, что производство не заключается в решении судьбы строительства газопровода. Он пояснил, что речь идет о соблюдении польского законодательства.

За нарушение запрета создания консорциума грозит штраф в размере до 10% оборота.

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Германия и Финляндия разрешили строить через свою территорию российский газопровод "Северный поток-2". Он должен стать альтернативой украинской газотранспортной системе. Европарламент и США осудили это решение. Верховная Рада обратилась к международному обществу с просьбой не допустить строительства газопровода и монополии России на газовых рынках мира.