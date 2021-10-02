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суббота, 02 октября 2021 17:58

В Польше мать задушила трех своих детей

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В Польше мать задушила трех своих детей
Тела детей обнаружила бабушка. Фото: wiadomosci.wp.pl

В польском Люблине женщина задушила трех малолетних своих детей.

Тела восьмимесячной и двухлетней девочки и четырехлетнего мальчика обнаружила бабушка, когда пришла в гости. Об этом сообщает Wiadomosci.wp.pl.

Дети лежали без признаков жизни на кровати. Женщину правоохранители задержали. Она призналась в убийствах.

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По данным местных СМИ, женщине 26 лет и ранее у нее были проблемы с наркотиками. Ее задержали и отправили в психиатрическую больницу.

Подозреваемую допросили, после чего выдвинули ему обвинения. Ей грозит от 8 лет до пожизненного заключения.

В Глухове Шосткинского района Сумской 50-летний Сергей Белый задушил сына 3-летнего Алексея. Тело выбросил в лесополосе. Мальчика мертвым нашли под утро 16 сентября.

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