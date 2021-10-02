В Польше мать задушила трех своих детей

В польском Люблине женщина задушила трех малолетних своих детей.
Тела восьмимесячной и двухлетней девочки и четырехлетнего мальчика обнаружила бабушка, когда пришла в гости. Об этом сообщает Wiadomosci.wp.pl.
Дети лежали без признаков жизни на кровати. Женщину правоохранители задержали. Она призналась в убийствах.
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По данным местных СМИ, женщине 26 лет и ранее у нее были проблемы с наркотиками. Ее задержали и отправили в психиатрическую больницу.
Подозреваемую допросили, после чего выдвинули ему обвинения. Ей грозит от 8 лет до пожизненного заключения.
В Глухове Шосткинского района Сумской 50-летний Сергей Белый задушил сына 3-летнего Алексея. Тело выбросил в лесополосе. Мальчика мертвым нашли под утро 16 сентября.
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