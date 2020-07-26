В Польше хотят денонсировать Стамбульскую конвенцию

Министр юстиции раскритиковал конвенцию. Фото: Gazeta Prawna

Польша намерена денонсировать Стамбульская конвенция.

"В понедельник мы подадим заявление в министерство семьи, труда и социальной политики о проведении официальной работы по денонсации так называемой Стамбульской конвенции", - сообщил министр юстиции Польши Збигнев Зебро на Польском радио.

Он заявил, что польское законодательство является образцовым в вопросе защиты женщин от насилия. Сказал, что нынешний правое правительство много сделал для этого.

Зебро считает, что в Стамбульской конвенции является положение идеологического характера, Польша не принимает и считает вредными.

Швеция призвала Украину ратифицировать Стамбульская конвенция. Об этом 15 июня в ходе пресс-конференции заявила министр иностранных дел Швеции Валльстрём