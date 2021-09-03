В почти полностью вакцинированом Израиле фиксируют наибольшее количество Covid-случаев с начала пандемии

В Израиле всплеск коронавируса. Фото: Reuters

В Израиле обнаружили более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки.

Это антирекорд для страны с начала пандемии, сообщает NEWSru.

С момента пандемии в Израиле выявили 1101406 случаев заражения. За последние сутки - 12776 случаев, что является антирекордом для страны.

В последнее время в стране ежедневно регистрируют более 10 тысяч новых случаев. Общее количество летальных исходов составляет 7 122.

Согласно отчету Минздрава Израиля:

41% от всех инфицированных - лица в возрасте от 0-19 лет;

9% - старше 60 лет;

76% тяжелобольных составляют люди старше 60 лет;

64% населения получили первую дозу вакцины против коронавируса;

59% населения получили вторую дозу вакцины против коронавируса;

27% населения получили третью дозу вакцины против коронавируса.

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Более 4 млн украинцев получили две дозы вакцины против коронавируса. В общем прививки имеют 9510965 человек. С начала прививочной кампании первой дозой прививали 5498949 человек, две дозы получили 4012016 человек.