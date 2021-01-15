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пятница, 15 января 2021 23:18

В плену снегопада. В Австрии и Швейцарии перекрыли дороги

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В плену снегопада. В Австрии и Швейцарии перекрыли дороги
Снегопады заблокировали дороги Австрии и Швейцарии. Фото: ЕРА

В Австрии и Швейцарии перекрыли дороги из-за сильных снегопадов и объявили об опасности схода лавин

В частности, в Цюрихе компания общественного транспорта сообщила, что снег повалил деревья и заблокировал доступ к трем депо. Из-за этого в городе остановили все трамвайные и автобусные рейсы, сообщает АР.

В некоторых восточных регионах Швейцарии за 24 часа выпало до 80 сантиметров снега. Части долины Гомс на границе с Италией были отрезаны от мира из-за заблокированных путей.

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Многие дороги также были закрыты из-за опасности схода лавин или поваленные деревьев в западном австрийском регионе Тироль.

В регионе Форарльберг в результате отключения электроэнергии около 7400 домохозяйств остались без электричества. Австрийская железнодорожная компания OBB сообщила, что движение нескольких маршрутов поездов было нарушено из-за снега.

Во время снежной бури в Испании, эпицентром которой стал Мадрид, городу был нанесен ущерб почти на 1,4 млрд евро.

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