В Петербурге блокировали центр и закрыли станцию метро

На центральных улицах Петербурга дежурят силовики. Фото: twitter.com

В России силовики перекрыли центр города Санкт-Петербурга. С вечера 5 февраля выставили ограждения, на перекрестке Садовой улицы и Невского проспекта разместили дорожную технику.

На площади Восстания стоят машины ОМОНа, сообщает "Еспресо.TV".

Вдоль Невского проспекта выстроились автобусы с автозаками и полицейские машины. Также перекрыли движение на прилегающих к нему улицах.

В Гостином дворе и возле Театра юного зрителя на Пионерской площади дежурят машины Росгвардии. Там в минувшие выходные прошла акция в защиту оппозиционера Алексея Навального.

Также два вестибюля станции "Невский проспект" закрыты на вход и выход.

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Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы отменил условный срок Навальному и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.