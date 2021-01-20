В первые часы президентства Байден планирует вернуть США в ВОЗ

Новоизбранный президент США Джо Байден 20 января через несколько часов после инаугурации планирует подписать ряд указов, меморандумов и директивов.
Об этом сообщили на сайте переходной команды Байдена.
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Он хочет "предотвратить серьезные убытки, причиненные администрацией предшественника" Дональда Трампа.
По словам команды Байдена, политик планирует отменить решение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
"Как только Соединенные Штаты возобновят взаимодействие с ВОЗ, администрация Байдена-Харрис начнет работать с ВОЗ и нашими партнерами над укреплением и реформированием организации", - говорится в заявлении.
США разорвали отношения с ВОЗ в мае 2020 года. Тогда президент Дональд Трамп говорил, что ВОЗ не смогла осуществить "необходимые реформы".
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