В первые часы президентства Байден планирует вернуть США в ВОЗ

Байден вернет США в ВОЗ. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байден 20 января через несколько часов после инаугурации планирует подписать ряд указов, меморандумов и директивов.

Об этом сообщили на сайте переходной команды Байдена.

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Он хочет "предотвратить серьезные убытки, причиненные администрацией предшественника" Дональда Трампа.

По словам команды Байдена, политик планирует отменить решение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.

"Как только Соединенные Штаты возобновят взаимодействие с ВОЗ, администрация Байдена-Харрис начнет работать с ВОЗ и нашими партнерами над укреплением и реформированием организации", - говорится в заявлении.

США разорвали отношения с ВОЗ в мае 2020 года. Тогда президент Дональд Трамп говорил, что ВОЗ не смогла осуществить "необходимые реформы".