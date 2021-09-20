В Перми мужчина в маске расстрелял студентов в университете

Стрелок заходит в университет / Кадр из видео РБК

В понедельник, 20 сентября, 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национально-исследовательском университете. Во время ареста его подстрелили, и от ран он умер.

В ходе стрельбы погибли пять человек, еще шестеро пострадали. Об этом пишет РБК.

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Стрелок вошел в здание и открыл огонь из огнестрельного оружия. Часть студентов закрылись от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые выпрыгнули из окон. Стрелок наперед изложил план нападения в соцсети.

"Произошедшее не теракт. Я не состоял в экстремистских организациях, не был религиозен и аполитичен. Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия проводил самостоятельно. Наверное, пишу это для упрощения работы следователей или тех, кто будет всё это разгребать. Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути, оставить в этом мире как можно больше боли. Те, кого не смогу убить, навсегда запомнят этот день. Я терпел всех людей вокруг себя все эти годы, лишь ради этого момента. Я презираю себя так же, как и всех вас. Как же хорошо, что скоро все закончится. Я смогу почувствовать себя живым хотя бы в эти 10 минут", - написал Бекмансуров.

В одной из полтавских школ девушка стреляла из арбалета. Двое учителей получили ранения. Инцидент произошел 6 сентября в 10:30 на территории общеобразовательной школы №11 в Полтаве.