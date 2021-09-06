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понедельник, 06 сентября 2021 14:09

Девушка устроила стрельбу в школе: есть раненые

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В одной из полтавских школ девушка стреляла из арбалета. Двое учителей получили ранения.

Инцидент произошел 6 сентября в 10:30 на территории общеобразовательной школы №11 в Полтаве, сообщает УНН.

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Правоохранители задержали нарушительницу и изъяли арбалет. По одной из версий следствия, считают, что девушка психически больна.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Автор: unn.com.ua
  Женщина, которая стреляла из арбалета, ранила двух учителей
Женщина, которая стреляла из арбалета, ранила двух учителей

Неизвестный открыл огонь в школе в штате Северная Каролина, США. По предварительной информации, ранения получил один ученик.

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Дата
06
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