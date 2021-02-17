В Пентагоне рассекретили результаты испытаний над обломками НЛО

Обнародовали результаты испытаний над обломками НЛО. Фото: Getty Images

Разведывательное управление Министерства обороны США опубликовало 154 страницы результатов испытаний Пентагона, в котором говорится о хранении обломков НЛО и исследований над ними.

Подробностями поделилось издание The Sun.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Если на Землю прилетит НЛО, мы убьем всех инопланетян - режиссер

Исследователь Энтони Брагалия отправил запрос в Разведывательное управления на предоставление подробной информации об исследовании НЛО. В ответ обнародовали 154 страницы материалов, включающих отчеты о загадочном металле под названием нитинол. Этот металл запоминает первоначальную форму при сморщивании.

"Это потрясающее признание со стороны правительства США, и документы показывают, что некоторые из полученных обломков имеют "экстраординарные возможности", которые включают способность делать объекты невидимыми или даже замедлять скорость света", - прокомментировал исследователь.

По словам Брагалия, все бывшие сотрудники отказали ему в реальных комментариях. Мужчина подозревает, что "все материалы вернут в Пентагон".

Министерство обороны Японии и Силы самообороны получили инструкции на случай встречи с неопознанными летающими объектами, НЛО, которые в том числе предписывают осуществить сбор информации об объекте в максимально возможном объеме.