В пассажирском автобусе прогремел взрыв: много пострадавших

В Воронеже, Россия, прогремел взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ.
В результате пострадали более 12 человек. Об этом сообщает ТАСС.
"На место выехали семь бригад быстрых, один человек с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи", - заявил собеседник агентства.
Двух пострадавших доставили в городскую больницу, еще двое - в ожоговый центр.
Автобус сгорел полностью. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства инцидента.
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Причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования.
По словам водителя маршрутки, которая взорвалась, автобус работал на дизеле и не был оборудован газовыми баллонами.
На Харьковщине в ДТП погибла 34-летняя беременная женщина. Авария произошла в поселке Коломак. Водитель ВАЗ 2107 был пьян, выехал за пределы проезжей части и въехал в железобетонный столб.
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