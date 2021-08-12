В пассажирском автобусе прогремел взрыв: много пострадавших

В России взорвался пассажирский автобус. Фото: t.me/karaulny

В Воронеже, Россия, прогремел взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ.

В результате пострадали более 12 человек. Об этом сообщает ТАСС.

"На место выехали семь бригад быстрых, один человек с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи", - заявил собеседник агентства.

Двух пострадавших доставили в городскую больницу, еще двое - в ожоговый центр.

Автобус сгорел полностью. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства инцидента.

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Причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования.

По словам водителя маршрутки, которая взорвалась, автобус работал на дизеле и не был оборудован газовыми баллонами.

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