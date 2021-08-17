В панике бежали на самолет: из Кабула эвакуировали рекордное количество афганцев

Вечером 15 августа из Кабула эвакуировали около 640 афганцев за один полет. Рейс в Катар совершил военно-транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster III.

В социальных сетях распространяют фото до отказа заполненного людьми самолета, пишет издание Defence One.

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На борт не планировали брать столько людей. Многие афганцы в панике самостоятельно попали на самолет.

Команда приняла решение лететь в Катар вместо попытки заставить беженцев покинуть самолет, отмечают в министерстве обороны США.

Сначала экипаж не знал, сколько людей находится на борту. В радиопереговорах оценили количество в 800 человек. После посадки уточнили это число.

"Около 640 афганских гражданских высадились с самолета, когда он прибыл в пункт назначения", - сказал представитель министерства обороны.

Пользователи соцсетей называют это событие "Ковчегом". Это почти рекордное количество людей, которое когда-либо перевозили на борту С-17.

Ранее этот самолет эвакуировал сотни людей: в 2013-м вывез 670 человек, спасшихся от тайфуна на Филиппинах.

Автор: defenseone.com Самолет до отказа заполнен людьми

15 августа 2021 года боевики движения "Талибан" начали "мирный захват" столицы Афганистана Кабула. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и передал власть боевикам. За последние дни талибы захватили 25 из 34 столиц провинций Афганистана.