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четверг, 06 мая 2021 11:00

В ответ на агрессивные шаги Москвы Вашингтон будет оказывать Украине больше оружия и поддержки - что о нас пишет мировая пресса

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В ответ на агрессивные шаги Москвы Вашингтон будет оказывать Украине больше оружия и поддержки - что о нас пишет мировая пресса
Госсекретарь США Энтони Блинкен / Reuters

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Почему Путин показал военные мускулы на границе с Украиной", - Time, США

Россия отводит десятки тысяч солдат от границы с Украиной. Эта демонстрация мышц Путина говорит нам о его приоритетах.

Во-первых, он решительно хочет обозначить территорию России через ее ближнее зарубежье, особенно Украину и Беларусь. Глава Кремля не относится к Зеленскому как к равному партнеру по переговорам.

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Украинский президент недавно принял ряд шагов против украинского пророссийского олигарха, и повторил призыв открыть Киеву путь в НАТО. США взамен направили Москве сигналы об усилении санкций, а Турция предоставила Украине оборонительное оружие. Путин хочет, чтобы все они хорошо подумали, прежде чем предпринимать дальнейшие действия.

Во-вторых, демонстрация силы свидетельствует, что Путин хочет, чтобы лидеры США и Европы увидели, что Россия решительно готова пойти на риск, чтобы защитить интересы Кремля. Мало шансов, что Путин прикажет вторгнуться в Украину. Это бы стоило жизней огромному количеству русских и привело к очень дорогой оккупации страны с населением 40 млн человек на территории, большей, чем в площадь любого члена ЕС. Но в Киеве знают, что лучше внимательно следить за действиями Москвы.

Путину нужна демонстрация силы по причинам, которые не имеют ничего общего с Украиной и больше связаны с будущим России. Москва остается экспортером №2 в мире сырой нефти и №1 природного газа. В первые годы правления Путина, во время нефтегазового бума, который закончился мировым финансовым кризисом 2008 года экономика России росла в среднем на 7%. Но нефтяные рынки так и не оправились от всплеска добычи сланцевой нефти в США, и с тех пор экономика России ежегодно растет в среднем на 1% в год. Россия не слишком много сделала для диверсификации экономики. Нефть и газ по-прежнему составляют около 60% экспорта России и 40% ее доходов. Уровень жизни падает.

Западные СМИ сейчас уделяют пристальное внимание судьбе Алексея Навального, который оказался в тюрьме с ослабленным здоровьем. Путин не слишком этим обеспокоен. Большинство россиян не любят Навального или не занимаются его судьбой. Но даже если Навальный умрет, его послание будет жить. Разочарование россиян медленным ростом экономики, плохие перспективы и массовая коррупция заставляют Путина демонстрировать мышцы, чтобы укрепить популярность.

Сейчас в России есть финансовые резервы, чтобы выдержать краткосрочные экономические бури, а рейтинг Путина еще более 60%. Но поддержка падает. Хотя российские фонды в хорошей форме, неспособность или нежелание Кремля диверсифицировать экономику дает мало оснований считать, что ситуация изменится к лучшему.

Это плохие новости для Путина. Плохая новость для Украины и Запада, что по мере ухудшения условий дома, Путин почувствует необходимость действовать жестче наруже.

"Госсекретарь Блинкин прилетел в Украину", - Voice of America, США

Государственный секретарь США (аналог главы МИД - Gazeta.ua) Энтони Блинкен прилетел в Украину.

"Блинкен посещает Украину 5-6 мая, где встретится с президентом Зеленским, главой МИД Кулебой, другими официальными лицами, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом непрерывной российской агрессии", - заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Штаты внимательно следят за действиями России после того, как в прошлый четверг, 29 апреля, Москва объявила, что начнет вывод войск из-под украинской границы. Прессекретар Пентагона Джон Кирби сказал, что рано говорить, и принимать за чистую монету заявления России.

Около 150 тыс. российских военных сосредоточились вдоль границы с Украиной и в Крыму. Это больше, чем семь лет назад, когда Россия захватила Крым в 2014 году

"США не хотят войны с Россией", - Wiener Zeitung, Австрия

Джо Байден и Владимир Путин вряд ли станут хорошими друзьями в этой жизни. Контраст между леволиберальными президентом США и бывшим КГБиста слишком непреодолим. По данным американских демократов, Путин несколько раз вмешивался в выборы в США в пользу предшественника Байдена - республиканца Дональда Трампа. Российские СМИ явно были на стороне Трампа в последней избирательной кампании в Америке. А в интервью Байден назвал Путина убийцей.

Украина - яблоко раздора между государствами. Бывшая советская республика, граничащая с Россией, и в какой на русскрм говорят на значительной части территории, в дальнейшем имеет центральное значение для Кремля. Вероотступничество Украины - заноза в теле Кремля.

Соответственно в Москве снова обратятся в Киев, ведь госсекретарь США Энтони Блинкен посещает Украину.

За последние несколько недель Москва разместила на границах Крыма и Донбасса более 100 тыс. солдат. Возникли опасения, что не за горами еще одна большая война. Однако Кремль отвел войска после нескольких недель бряцание оружием. Для США главное показать в Киеве, что Вашингтону можно доверять.

"Поездка имеет важное символическое значение для администрацией Байдена. Он хочет показать, что эпоха Трампа закончилась. Америка снова держит слово и поддерживает союзников. США снова видят себя дружественным гегемоном, что защищает многосторонний, основанный на правилах, мировой порядок от противников", - говорит эксперт по Восточной Европе Александр Дубовой.

В дополнение к главному противника США, Китая, ядерная Россия считается претендентом. Согласно США проявляют жесткость в отношении действий Кремля в Украине. В марте Пентагон решил отправить в Украину оружия на $125 млн.

"В будущем может быть больше таких поставок оружия, как и маневров украинских солдат с силами НАТО. Корабли США также, вероятно, в будущем будут присутствовать в Черном море", - говорит политолог Герхард Манготт.

"Президент Дуда приедет в Украину", - TVP, Польша

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял приглашение президента Владимира Зеленского и собирается посетить Украину в августе.

"Я заверил президента Зеленского, что сделаю все, чтобы присутствовать. Будем говорить о важных вещах - трансатлантическом и евроатлантическом будущеем Украины", - заявил Дуда.

Дуда поблагодарил Зеленского за визит в Варшаву и участие в праздновании 230-й годовщины принятия в Польше конституции 3 мая.

"Также мы говорили о предстоящем саммите НАТО, который состоится в середине июня в Брюсселе, где тема российских учений у украинских границ также будет обсуждаться. Постоянно поддерживаем Украину на пути к членству в НАТО и ЕС", - заявил глава Польши.

Двусторонняя встреча президентов Украины и Польши завершилась подписанием совместной декларации о европейской перспективе для Украины.

"Хочу поблагодарить Польшу, и особенно президента Дуду, за поддержку Украины на пути в евроатлантические структуры. Спасибо Польше за ее жесткую позицию в отношении территориальной целостности Украины, а также за то, что она однозначно выступает за непризнание аннексии Крыма", - сказал в ответ президент Зеленский.

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