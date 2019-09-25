В ООН взялись за жалобу школьницы Греты Тунберг

reuters Комитет ООН по правам ребенка изучает жалобу экоактивистки Греты Тунберг

Комитет ООН по правам ребенка изучает жалобу, поданную шведской школьницей и экоактивисткой Гретой Тунберг.

Эксперты проверяют, допустимая ли жалоба на недостаточную защиту климата для рассмотрения по существу, заявил представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передает dw.

Третий дополнительный протокол к принятой ООН Конвенции о правах ребенка допускает подачу так называемых индивидуальных жалоб. Как правило, перед направлением подобных заявлений в ООН необходимо полностью использовать возможности национальной судебной системы. Исключения допустимы, если дело касается глобальной проблемы или рассмотрение жалобы в национальных судах займет очень долгое время.

Эксперты Комитета трижды в год собираются на заседание в Женеве. Их рекомендации не носят обязывающий характер.

Шведская школьница в августе 2018-го начала акции протеста под девизом "Пятницы ради будущего", призывая к более эффективной защиты климата. Всего за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение.

Грета Тунберг и еще 15 подростков из нескольких стран 23 сентября подали жалобу на власти своих государств. По мнению ребят, эти страны не предпринимают достаточных усилий для борьбы с изменениями климата, а, значит, нарушают принятую ООН Конвенцию о правах ребенка.

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16-летняя екоактивистка из Швеции Грета Тунберг выступила с гневной речью на саммите ООН по вопросам климата. Во время выступления она обвинила мировых лидеров в измене нового поколения из-за недостаточной борьбы против изменения климата.