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В ООН рассказали, сколько стран страдают от голода

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В ООН рассказали, сколько стран страдают от голода
584 тыс. человек страдают от голода в Эфиопии, Мадагаскаре, Южном Судане и Йемене. Фото: pixabay.com

Четыре страны мира охватил голод, а жители еще 43 государств балансируют на его грани.

Ряд стран нуждаются в гуманитарной помощи, свидетельствует доклад Всемирной продовольственной программы ООН. Два года назад на грани голода находились 27 млн человек, в этом году их стало на 14 млн больше.

"В 2011 году в Сомали умерли 260 тысяч человек. На момент, когда там объявили о голоде, от него уже умерла половина этого количества. Мы не можем дискутировать о цифрах относительно умерших, когда людям нужна наша помощь. Сегодня 41 миллион человек буквально потерпают от голода. Цена их спасения составляет примерно 6 миллиардов долларов. Нам нужно финансирование, и оно нужно нам уже сейчас", - подчеркнул руководитель продовольственной программы Дэвид Бизли.

584 тыс. человек страдают от голода в Эфиопии, Мадагаскаре, Южном Судане и Йемене. Также вызывает беспокойство ситуация в некоторых регионах Нигерии и Буркина-Фасо. По данным ООН, голод усилился из-за конфликтов, изменения климата и экономического потрясения. В частности, произошел резкий рост цен на основные пищевые продукты. Например, стоимость кукурузы в мире в течение года выросла почти на 90%. Обесценивание валюты также является фактором, ухудшающим ситуацию с голодом во многих странах. Рост цен ухудшил продовольственную безопасность в Ливане, Нигерии, Судане, Венесуэле и Зимбабве.

Всемирная продовольственная программа в 2021 году обещает провести свою крупнейшую кампанию по спасению за всю историю. Хотят помочь 139 млн людей. Для этого им требуется достаточное финансирование и доступ к государствам, чтобы передать их гражданам еду.

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В регионах Тиграй, Амхара и Афар на севере Эфиопии объявили о продовольственной катастрофе. Около 350 тыс. человек затронул кризис продовольствия. По словам фермера из региона Тиграй, у людей закончилась еда. Из-за боевых действий в течение месяца военные забирали у фермеров урожай и скот. Он также рассказал, что видел транспорт с гуманитарной помощью, который не остановился в их населенном пункте. При этом ООН не объявила голод в этих регионах.

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