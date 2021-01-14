В ООН предупредили о катастрофическом повышении температуры в мире

Планету ожидает катастрофическое повышение температуры. Фото: Reuters

Всемирная метеорологическая организация, которая является учреждением ООН, предупреждает о катастрофическом повышении температуры на планете.

Об этом говорится в отчете организации, сообщает Радио Свобода.

"Десятилетие, которое закончилось в 2020 году, оказалось самым теплым за всю историю наблюдений. А 2016-й и 2020-й стали самыми жаркими годами", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Атлантике раскололся один из крупнейших айсбергов мира, экосистема в опасности

Средняя глобальная температура в прошлом году составила около +14,9 градуса по Цельсию, что на 1,2 градуса выше уровней, зарегистрированных до 1850 года.

"Мы идем к катастрофическому повышению температуры на 3-5 градусов в этом веке", - отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Огромный антарктический айсберг размером практически с половину Закарпатской области дрейфует югом Атлантического океана. Сейчас он в 500 км от британской группы островов Южная Георгия.