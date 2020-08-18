В ООН обсудили ситуацию в Беларуси. Фото: УНН

Эстония как непостоянный член Совета безопасности ООН и США инициировали обсуждение в СБ ООН ситуации в Беларуси.

"По инициативе Эстонии и США в Совете безопасности ООН был рассмотрен вопрос о ситуации в Беларуси и ее воздействия на мир и безопасность в Европе", - сообщили в пресс-службе МИД Эстонии.

Представлявший Эстонию глава МИД Урмас Рейнсалу высказал в своем выступлении глубокую озабоченность чрезмерным применением силы властями Беларуси в отношении мирных митингующих.

По словам Рейнсалу, настало время поднять этот вопрос на заседании Совета безопасности ООН. "Совет безопасности обязан предотвращать насильственные конфликты. Поэтому раннее предостережение и усиление информированности является нашим долгом", считает глава МИД.

По его словам, в Беларуси "итоги выборов фальсифицированы, независимых наблюдателей на них не было. Мы видели в ряде государств мира, что происходит, когда свободные и честные выборы проваливаются и не принимается во внимание оправданное недовольство людей".

Рейнсалу отметил, что "любое внешнее вмешательство в Беларуси угрожает миру и безопасности как в самой Беларуси, так и шире, в регионе"

"Эстония продолжит внимательно наблюдать за происходящим в Беларуси и при необходимости различными и самыми подходящими способами будет поддерживать внимание Совета безопасности", - пообещал Рейнсмалу.

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Правительство Эстонии выступило с заявлением, в котором не признало результатов президентских выборов в Беларуси и отметило, что Александр Лукашенко лишился своего мандата из-за фальсификации результатов президентских выборов. Таллин призвал провести в Беларуси новые выборы.