В ООН насчитали полмиллиона беженцев из Украины

Представитель ООН рассказал о ситуации с украинскими беженцами. Фото: ООН

Вторжение России привело к появлению более полумиллиона беженцев из Украины. По меньшей мере, 160 тысяч стали внутренне перемещенными лицами.

Об этом заявил во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель генсека по гуманитарным делам Мартин Гриффитс, передает Укринформ.

Он отметил, что реальные цифры могут быть больше.

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"Члены семей разобщены, потеряли друг друга, люди пожилого возраста и инвалиды оказались в ловушке - картина очень мрачная", - отметил заместитель генсека.

Он также привел данные Управления Верховного комиссара по правам человека ООН по поводу жертв в Украине. В частности, по состоянию на сегодня подтверждено по меньшей мере 406 пострадавших и 102 погибших среди гражданских.

"Настоящие данные могут быть гораздо больше", - добавил Гриффитс.

Заместитель генсека ООН призвал к прекращению вооруженного нападения на Украину и выполнению требований международного гуманитарного права.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.