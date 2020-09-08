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вторник, 08 сентября 2020 16:53

В ООН дело Навального назвали попыткой убийства

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В ООН дело Навального назвали попыткой убийства
В ООН призвали Россию расследовать попытку убийства Навального. Фото: REUTERS

ООН призвала власти России расследовать возможное отравление оппозиционера Алексея Навального, назвав его попыткой убийства.

Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет,

По ее словам, Навальный стал жертвой "серьезного преступления" и более всего нуждался в "государственной защите", которой так и не получил.

"Недостаточно просто отрицать, что он был отравлен, и отказываться от необходимости тщательного, независимого, беспристрастного и прозрачного расследования", - сказала Бачелет.

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Состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось. Политика вывели из медикаментозной комы, он уже дышит самостоятельно и реагирует на слова.

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08
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