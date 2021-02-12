В офисе Навального силовики искали порно

В офис штаба российского оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обысками. Фото: twitter.com/olsnov

В офис штаба российского оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обысками сотрудники уголовного розыска.

Получили информацию, что оппозиционеры "якобы печатают порнографическую продукцию". Об этом рассказал сотрудник штаба Александр Шепелев.

"Надо ли уточнять, что в штабе не на чем печатать вообще? Очевидно, что сейчас изымут всю технику. Очередной незаконный грабеж. Кажется, пришли прибарахлиться перед 14 февраля. Интересно, что себе возьмут, что в подарок?", - написал он в Twitter.

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Шепелев уточнил, что силовики "проводят осмотр места происшествия", однако о каком событии идет речь, они не уточнили.

Также отмечается, что сначала 6 правоохранителей осмотрели офис, а после туда приехал эксперт и начал фотографировать помещения.

Руководитель штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков анонсировал проведение акций протеста в воскресенье, 14 февраля. Он предложил с 20.00 до 20.15 постоять несколько минут с поднятым вверх источником света: телефоном, или свечой, или фонариком.