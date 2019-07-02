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вторник, 02 июля 2019 05:10

В офис Facebook пришла опасная посылка: людей эвакуировали

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В офис Facebook пришла опасная посылка: людей эвакуировали
В офис Facebook пришла опасная посылка. Фото: 360tv.ru

В офис компании Facebook, расположенном в Менло-Парк (Калифорния), прислали посылку с нервно-паралитическим веществом зарин.

Facebook тестирует все входящие посылки. И тест подтвердил наличие токсина в упомянутой посылке, передает Reuters.

Компания эвакуировала сотрудников из четырех зданий.

Два человека были проверены на предмет возможного контакта с токсином. Опасных симптомов воздействия зарина не обнаружено.

"Власть еще не определила найденное вещество", - сказал спикера Facebook Энтони Харрисон.

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Зарин, сильнодействующее токсичное соединение, разрушает нервную систему, использовалась как химическое оружие. Влияние может быть смертельным.

20 марта 1995-го члены секты "Аум Синрике" применили зарин в метро Токио. Злоумышленники имели при себе по два-три пакета с ядом, продырявливали их зонтиками и оставляли в вагонах. Тогда погибли 13 человек, еще более 6,3 тыс. пострадали.

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