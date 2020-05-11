В Нью-Йорке трое детей умерли от болезни, связанной с коронавирусом

Штат Нью-Йорк расследует 85 случаев нового заболевания у детей, связанного с коронавирусом.
"Симптомы похожи на синдром токсического шока. Это не является нормальным случаем. Случаи Covid обычно имеют респираторный характер", - заявил губернатор штата Эндрю Куомо, передает Голос Америки.
Из-за этого токсического шока в Нью-Йорке умерли двое детей 7 и 5 лет и подросток.
Новая болезнь также похожа на синдром Кавасаки, при котором возможно, в частности, образование аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки. Симптомы токсического шока сейчас зафиксировали только у детей преимущественно школьного возраста, они развились от нескольких дней до недели после того, как ребенок заболел коронавирусом.
"Хотя эта болезнь редкая, мы просим родителей быть бдительными", - написал Куомо в Twitter.
Родителям советуют немедленно обратиться за помощью, если ребенок имеет длительную лихорадку (свыше пяти дней), затрудненное кормление (младенцев), сильную боль в животе, диарею или рвоту, изменение цвета кожи, проблемное дыхание.
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Количество инфицированных Covid-19 в мире превысило 4 миллиона, больше всего пострадали США.
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