В Нью-Йорке трое детей умерли от болезни, связанной с коронавирусом

Дети умирают от болезни, связанной с коронавирусом. Фото: unsplash.com

Штат Нью-Йорк расследует 85 случаев нового заболевания у детей, связанного с коронавирусом.

"Симптомы похожи на синдром токсического шока. Это не является нормальным случаем. Случаи Covid обычно имеют респираторный характер", - заявил губернатор штата Эндрю Куомо, передает Голос Америки.

Из-за этого токсического шока в Нью-Йорке умерли двое детей 7 и 5 лет и подросток.

Новая болезнь также похожа на синдром Кавасаки, при котором возможно, в частности, образование аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки. Симптомы токсического шока сейчас зафиксировали только у детей преимущественно школьного возраста, они развились от нескольких дней до недели после того, как ребенок заболел коронавирусом.

"Хотя эта болезнь редкая, мы просим родителей быть бдительными", - написал Куомо в Twitter.

Родителям советуют немедленно обратиться за помощью, если ребенок имеет длительную лихорадку (свыше пяти дней), затрудненное кормление (младенцев), сильную боль в животе, диарею или рвоту, изменение цвета кожи, проблемное дыхание.

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Количество инфицированных Covid-19 в мире превысило 4 миллиона, больше всего пострадали США.