В Новой Зеландии дадут жилье всем бездомным

В Новой Зеландии выделили более $70 млн на жилье бездомным. Фото: http://expres.ua

В Новой Зеландии правительство выделило более $70 млн на жилье для бездомных.

Министр жилищного строительства Фил Твифорд и премьер-министр Джасинда Ардерн вследствии приближения зимы назвали ситуацию с бездомными необычайной. Их в стране насчитывается 40 тыс, сообщает The Guardian.

"Мы увеличиваем количество жилья для поддержки нуждающихся. Будем следить за тем, чтобы они могли найти теплое и сухое жилище этой зимой. Как только возглавили правительство, знали, что физически не успеем построить дома, которые пригодятся в мае, когда зима действительно начнет свирепствовать",- заявили в правительстве.

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Зима в Южном полушарии начинается 1 июня. К этому времени всех нуждающихся планируют разместить во временных жилищах, помещениях для рабочих, частных арендованных домах, автобазах и домах коренных жителей Новой Зеландии – маори.

Новая Зеландия занимает последнее место по обеспечению жильем граждан среди развитых государств. Более половины новозеландского бездомного населения проживает в Окленде, но оно также растет в небольших городах, таких как Роторуа, Тауранга, Квинстаун и Веллингтон.