В Норвегии произошел "адский" оползень. Исчезли 20 человек

На жилые дома в Норвегии сошел один из крупнейших за последнее время оползень, в результате которого пострадали 13 человек.

Более 20 людей считают пропавшими без вести. Их поиски ведутся с помощью тепловизоров, пишет NRK.

Фото: Reuters

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Стихия уничтожила по меньшей мере 14 домов в муниципалитете Еррум за 30 км на север от столицы Осло. Площадь оползня примерно 300×700 м. Из пострадавшего района эвакуировали около 700 человек.

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В июне в норвежской провинции Финнмарк в муниципалитете Алта в результате оползня в море смыло участок суши шириной 650 м вместе с домами.