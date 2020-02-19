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четверг, 20 февраля 2020 09:49

В ночном клубе сгорели 100 человек

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В ночном клубе сгорели 100 человек
Мемориал в память о погибших на месте пожара в Station. Фото: wikiwand

100 человек погибли в ночном клубе Station в американском Уэст-Уорвике в ночь на субботу 20 февраля 2003-го.

В ту ночь журналисты местного телеканала приехали в клуб снимать сюжет о безопасности в подобных заведениях. За 4 дня до того в Чикаго в давке в ночном клубе погиб 21 человек. Владельцы Майкл и Джеффри Дердеряны сопровождали журналистов. Играла рок-группа Great White. Заведение было полным.

В 23:00 менеджер группы Дэниел Бикли поджег фейерверки на сцене. Через 40 с. начали гореть стены и потолок, обитые пенопластом для звукоизоляции. Помещение заполнил черный едкий дым. Началась паника. Все 400 посетителей пытались выйти через центральный вход.

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Пожарные прибыли через несколько минут. 96 погибших нашли у центральных дверей. Четверо скончались в больнице. Еще 200 получили серьезные повреждения.

Дэниэла Бикли признали виновным в непредумышленном убийстве 100 человек. Он отсидел 4 года в тюрьме и имеет еще 11 условного срока. Такой же приговор у владельца клуба Майкла Дердеряна. Его брата Джеффри приговорили к 10 годам условно.

В Кемерове 25 марта произошел пожар в 4-этажном торговом центре "Зимняя вишня". В результате погибли 64 человека, из них 41 ребенок. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому сотрудникам торгового центра пришлось самим сообщать в 4-этажном торговом центре "Зимняя вишня" посетителям. Некоторые из них оказались отрезанными от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные. Один из свидетелей заявил, что причиной пожара мог стать поджог.

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Дата
20
февраля

В ночном клубе сгорели 100 человек

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