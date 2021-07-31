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В Нигере через крупные наводнения погибли десятки человек

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В Нигере через крупные наводнения погибли десятки человек
Фото: twitter.com/Ardo_Galo

В Нигере с июня идут сильные проливные дожди, которые привели к разрушениям и жертвам. В результате наводнений пострадали 26 тысяч человек, а 35 погибли.

Об этом сообщает Le Figaro. Власти страны заявили в субботу, что 20 человек погибли в результате обрушения своих домов, 15 утонули и 24 были ранены. Также были идентифицированы около 26 532 пострадавших.

Согласно этим официальным данным, наиболее пострадавшими регионами являются Маради на юго-востоке (10 погибших), Агадес на севере пустыни (10 погибших) и столица Ниамей (8 погибших).

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Также сообщается о том, что стихия нанесла немалый ущерб: разрушено более 2500 домов и хижин, повреждено около 50 школьных классов, мечетей, магазинов и зернохранилищ. Погибли также 708 голов крупного рогатого скота.

Коста-Рику накрыли самые мощные за последние 40 лет дожди, спровоцировавшие наводнения. Стихия уже унесла жизни двух человек. Еще двое числятся пропавшими без вести.

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