Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести

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Коста-Рику накрыли самые мощные за последние 40 лет дожди, спровоцировавшие наводнения.

Об этом сообщило издание Reuters.

Стихия уже унесла жизни двух человек. Еще двое числятся пропавшими без вести.

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Местные власти эвакуировали более 3 тыс. жителей. В городе Турриальба за один день выпала месячная норма осадков. Последний раз такой ливень наблюдали в 1978 году.

Больше всего от наводнений пострадала инфраструктура на севере и востоке Коста-Рики.

По меньшей мере 136 человек погибли в результате проливных дождей, оползней и обрушения зданий в индийском штате Махараштра. Власти приказали эвакуировать людей, живущих в районах, подверженных оползням. Есть опасения, что количество смертей увеличится.