В НАТО заговорили о разрыве договоров с Россией

В НАТО могут расторгнуть договор РСМД Фото: bbc.com

В НАТО намекнули на возможность разрыва Договора о ракетах средней и малой дальности с Россией. Та не выполняет свои договорные обязательства. Секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это может произойти уже до 2 августа.

"К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках договора", - заявил он в интервью Der Spiegel.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали в 1987-м генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган.

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Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время. "Мы поддерживаем усилия Украины на пути к членству. Мы помогаем им воплощать реформы. Канада является частью этого, Канада чрезвычайно полезна для Украины, вместе с другими союзниками по НАТО, мы им помогаем. Но суть заключается в том, что именно Украина и 29 союзников НАТО решат вопрос членства Украины в альянсе. РФ не имеет права накладывать вето на такой процесс", - заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.