Генсек НАТО прокомментировал возможное вступление Украины в организацию

Столтенберг прокомментировал вступление Украины в НАТО. Фото: Радио Свобода

Вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время.

"Мы поддерживаем усилия Украины на пути к членству. Мы помогаем им воплощать реформы. Канада является частью этого, Канада чрезвычайно полезна для Украины, вместе с другими союзниками по НАТО, мы им помогаем. Но суть заключается в том, что именно Украина и 29 союзников НАТО решат вопрос членства Украины в альянсе. РФ не имеет права накладывать вето на такой процесс", - заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию The Cronicle Herald.

По его словам, сейчас Украина сосредоточена на реформах, чтобы соответствовать стандартам НАТО, и к этому "должно быть приковано основное внимание".

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Ранее, район проведения операции Объединенных сил на Донбассе посетила делегация НАТО. Эксперты в области стратегических коммуникаций изучали опыт ВСУ.