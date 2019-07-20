Район проведения операции Объединенных сил на Донбассе посетила делегация НАТО.

Эксперты в области стратегических коммуникаций из стран НАТО изучали опыт ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС

"На Приазовье группа экспертов в области стратегических коммуникаций из стран НАТО изучала опыт и новые подходы, которые применяются Вооруженными силами Украины, органами местной власти и структурами сектора обороны и безопасности в направлениях реализации стратегических коммуникаций в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Особое внимание было сосредоточено на образовательном, культурном и гуманитарном аспектах стратегических коммуникаций Объединенных сил, в частности, создание условий для ознакомления местных жителей с новинками украинского киноискусства, театра, музыки, популяризация медиа-образования среди детей и юношества, оказание гуманитарной помощи.

Экспертов также заинтересовали шаги по восстановлению социально важной инфраструктуры, оказания эффективной медицинской помощи населению в прифронтовых районах, обеспечение мер досуга и культуры и создание соответствующих условий для отдыха детей.

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"Нашим западным партнерам рассказали о пилотных проектах штаба Объединенных сил, направленных на развитие детских медиа и о новом проекте "Украинское кино - Донбасса". Изюминка этой программы - бесплатная демонстрация для жителей малых городов и сел в прифронтовой зоне Донецкой и Луганской разножанровых новинок отечественного кинематографа ", - отметили в пресс-центре ООС.

Президент России Путин пытается реализовать в Украине типичный сценарий, который он уже испытал в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровьи - это сценарий легализации российской оккупации. В этот сценарий вполне вписывается инициатива Кремля выдавать российские паспорта всем жителям Донбасса. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко.